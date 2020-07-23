РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Жителей подмосковных Люберец в рамках соцраунда «Трезвый водитель» будут предупреждать об ответственности за езду в пьяном виде, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

«С 27 июля по 30 августа в рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения» на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится социальный раунд «Трезвый водитель», - говорится в сообщении.

Его основной задачей является информирование взрослых участников дорожного движения о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения. Также им будут доносить информацию о важности соблюдения правил дорожного движения и уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения.

«За шесть месяцев 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло 48 дорожных аварий без пострадавших, зафиксировано пять ДТП с пострадавшими, два человека погибли», - подчеркивается в материале.

По итогам шести месяцев к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» привлечено 114 водителей, по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» - 111 человек.