РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июл. Свыше 70 детей с ограниченными возможностями здоровья смогут отдохнуть и оздоровиться в летнем лагере на базе образовательного центра «Созвездие» в подмосковном Красногорске, сообщил директор центра Сергей Сюрин.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в четверг посетила школы №№3 и 11 и образовательный центр «Созвездие», на базе которых с 27 июля начнут работу летние оздоровительные лагеря для детей. Всего в горокруге откроют 25 пришкольных лагерей, в которых смогут побывать 1550 школьников.

«В нашем лагере планируется пребывание 75 обучающихся. Это дети с задержками речевого и психического развития, с детским церебральным параличом, с тяжелыми нарушениями речи», - сказал Сюрин.

Он отметил, что с воспитанниками лагеря будут работать психологи, логопеды, дефектологи.

«У нас лагерь особенный. Наши дети испытывают не только особые образовательные потребности, но и особо нуждаются в медицинской помощи, лечебно-оздоровительном сопровождении. Помимо традиционных культурно-досуговых мероприятий, мастер-классов и клубных часов, для них запланирован большой объем реабилитационной работы», – подчеркнул Сюрин.

По его словам, все воспитанники лагеря будут обеспечены средствами бальнеолечения (физиотерапевтические процедуры с использованием минеральной воды и грязей – ред.), будут осмотрены врачами-специалистами. Те, кому это необходимо, смогут пройти курс лечебного массажа, посетят спелеокамеру. Ребят также ждут специальное меню с повышенным содержанием витамина С и витаминотерапия.

«Все в работе нашего лагеря будет сформировано таким образом, чтобы дети по окончании смены смогли не только получить максимум положительных эмоций, но и улучшить амперометрические данные и сделать задел, который позволит не болеть осенью», – добавил Сюрин.