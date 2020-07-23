РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске вручили памятные подарки работникам ЖКХ, спасшим выпавшего из окна четвертого этажа ребенка, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Муниципальный куратор местного партийного проекта «Дружба народов – Единство России», депутат совета депутатов Подольска, член фракции «Единая Россия» Ринат Валитов выразил благодарность и вручил памятные подарки работникам ЖКХ – представителям среднеазиатской диаспоры, которые спасли жизнь ребенку, выпавшему из окна четвертого этажа жилого дома», - говорится в сообщении.

Ранее в адрес мужчин от имени руководства Главного следственного управления ГСУ СК России по Московской области были сказаны слова благодарности и вручены подарки.

«Жизнь ребенка - высшая ценность! Готовность прийти на помощь- проявление благородства и мужества мужчины!» - сказал Валитов.