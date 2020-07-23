РИАМО - 23 июл. Сотрудники ФСБ при содействии МВД и Росгвардии произвели одновременное задержание 22 членов террористической ячейки в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, сообщает kp.ru.

Члены международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в РФ - ред.) причастны к переправке рекрутов в зону боевых действий и финансировании членов террористической структуры на территории Сирии.

«Экстремисты призывали земляков к совершению преступлений террористического характера», — отмечается в материале.

Во время обысков у исламистов изъяли запрещенную литературу, пропагандистские материалы и поддельные паспорта. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.