РИАМО - 23 июл. Московская городская дума может начать рассмотрение проект закона о бюджете Москвы на 2021-2023 годы с «нулевого» чтения на совместном заседании профильных комиссий столичного парламента, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Это хорошая и интересная традиция. Я думаю, мы ее продолжим», - сказал Шапошников в ходе конференции, посвященной подведению итогов работы думы в весенний период.

Первый раз Мосгордума рассмотрела закон о бюджете столицы в «нулевом» чтение в 2019 году



