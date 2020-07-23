РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. Художественный руководитель мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов 22 июля отметил свой 60-летний юбилей, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Театру «ФЭСТ» Шаповалов поставил 18 спектаклей, создал ряд ярких актерских работ. Он неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями Минкульта РФ, Минкульта Московской области, губернаторов Подмосковья и глав Мытищ.

«Труппа театра сейчас находится в отпуске. Но тем не менее 22 июля участники труппы и друзья Игоря Александровича почествовали его в режиме видеоконференции в программе ZOOM, проведя «Почти безZOOMное чаепитие». Мы искренне и от души поздравляем этого неутомимого театрального деятеля, под чьим руководством театр «ФЭСТ» из студенческого театра вырос в профессиональный и самый крупный муниципальный театр Подмосковья», - говорится в сообщении.

Свои поздравления с юбилеем прислали председатель союза театральных деятелей России Александр Калягин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мероприятие же, посвященное юбилею, запланировано на сцене театра на 11 сентября после открытия нового театрального сезона.

«Придя 40 лет назад в Московский Лесотехнический институт и поступив на Факультет электроники и счетно-решающей техники (ФЭСТ), Игорь Шаповалов сразу активно влился в работу «Агитбригады ФЭСТ» - творческого студенческого коллектива. Однако этого ему показалось мало, и после окончания Лестеха он поступил на режиссерский факультет Московского государственного института культуры, параллельно формируя молодежный студенческий театр «ФЭСТ», датой образования которого считается март 1988 года», - отмечается в материале.

Шаповалову в 1990 году удалось добиться зачисления всей труппы театра в Щепкинское театральное училище, а в 1996 году – зачисления еще 15 молодых и талантливых ребят в Институт современного искусства, что позволило театру полностью перейти на профессиональную основу.