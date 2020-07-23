РИАМО - 23 июл. В 2020 году в эксплуатацию на территории Подмосковья ввели 10 объектов газовой инфраструктуры протяженностью более 56 километров, в результате этого газом обеспечили более 2,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«До конца текущего года сдадут еще 40 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», – подчеркнул министр энергетики региона Александр Самарин.

Проведение работ по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2025 года» помогло в 2020 году газифицировать и сдать в эксплуатацию объекты в 10 населенных пунктах в Рузском округе, Наро-Фоминском округе, Шаховской, Истре, Егорьевске, Воскресенском округе, Одинцовском округе и Можайском округе.

Во всех населенных пунктах, занесенных в план газификации Московской области 2020 года, ведется параллельное строительство. Порядка 60% объектов планируется сдать и ввести в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.