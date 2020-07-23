РИАМО - 23 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ будет открывать границы с другими странами на основе взаимности, сообщает Газета.ru.

По его словам, пока российское правительство не делало заявлений по вопросу открытия границ с другими государствами.

«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности», — сказал Песков.

Он уточнил, что данный вопрос на сегодняшний день обсуждается, но пока решений не принималось.

Границы между странами были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первая вспышка Covid-19 произошла в Китае в конце 2019 года. Оттуда вирус распространился по всему миру.