РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июл. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили шесть случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 535 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за прошедшие сутки выявили 145 новых случаев коронавируса.

«В Щелкове за сутки выявили шесть случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1 535 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 62 318 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 075 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 44 411 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.