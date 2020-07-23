РИАМО – 23 июл. Певица Анна Седакова собирается выйти замуж за латвийского баскетболиста подмосковных «Химок» Яниса Тимму, она ответила согласием на его предложение руки и сердца, сообщает Nation News.

Эту информацию бывшая участница группы «ВИА Гра» разметила на своей странице в Instagram.

«Певица сообщила, что Янис Тимма показал искренние чувства, изменив жизнь певицы в лучшую сторону. Седакова призналась в ответных эмоциях к своему бойфренду, пообещав быть хорошей супругой и мамой, а также «лучшим другом и партнером» для спортсмена», - говорится в сообщении.

Седаковой 37 лет. Это станет ее третьим браком по счету. Ранее она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. У певицы трое детей – две дочери и сын.