РИАМО - 23 июл. Первый день осенней сессии Московской городской думы состоится 14 сентября, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Традиционно осеняя сессия — это рассмотрение таких важнейших вопросов для города, как отчет об исполнении бюджета, проект бюджета, проект обязательного медицинского страхования, закон о социальных выплатах», — сказал Шапошников в ходе конференции, посвященной подведению итогов работы думы в весенний период.

Он подчеркнул, что все законы, которые традиционно рассматриваются в осенние сессии, будут в повестках дня Московской городской думы.

По его словам, также все проекты законов, которые внесены депутатами или фракциями, будут включены в повестку на ближайших заседаниях парламента.