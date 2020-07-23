РИАМО - 23 июл. Поток обращений от жителей столицы увеличился в социальных сетях во время пандемии коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Когда все во время самоизоляции были дома, поток обращений от москвичей в социальных сетях заметно вырос. Мои коллеги и я общались с москвичами в различных форматах: по видеосвязи, отвечали в соцсетях и общались по телефону. Поэтому общение с москвичами и избирателями не прерывалось ни на секунду», - сказал Шапошников в ходе конференции, посвященной подведению итогов работы в весенней период.

По его словам, на сегодняшний день Московская городская дума использует все новые технологии связи, поэтому подобный формат общения может остаться и в дальнейшем, так как он более удобный и оперативный.

В период пандемии в столичном аппарате на рабочих местах присутствовали 15% сотрудников, а остальные 85% работали удаленно. На данный момент на рабочих местах находится чуть меньше половины работников, но это никак не влияет на качество работы Мосгордумы.