РИАМО - 23 июл. Аэродром Финам, авиационно-технический спортивный клуб «Аэроград Коломна» и аэродром Ватулино названы лучшими местами Подмосковья для прыжков с парашютом, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Небольшой аэродром Финам в 5 километрах от города Пущино с центром парашютной подготовки и спорта «Скайцентр ДЗ Пущино». Позволит прыгнуть с парашютом с 4 тысяч метров в тандеме с инструктором. Опытные сотрудники центра помогут выполнить прыжок и проведут инструктаж.

«Авиационно-технический спортивный клуб «Аэроград Коломна» с грунтовой взлетной полосой предлагает выполнить прыжок с парашютом, а также пройти ускоренное обучение по программе AFF и получить международную лицензию спортсмена», – говорится в сообщении.

На аэродроме Ватулино в Рузском городском округе, на котором работает авиационный спортивный клуб «Аэроклассика», можно прыгнуть вместе с инструктором, а также самостоятельно с десантным парашютом с высоты 600-900 метров. При этом предлагается пройти подготовку в 1-2 дня, во время которой специалисты дадут теоретические знания, а также желающим прыгнуть с парашютом придется позаниматься на тренажере.

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