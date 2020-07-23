РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации общеобразовательной школе в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства школы на 1100 мест, расположенной восточнее деревни Погорелки. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2022 год», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом. Проектирование и строительство школы предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.

«Новый объект образования будет соответствовать всем стандартам современной общеобразовательной школы. В ней будут предусмотрены необходимые кабинеты для организации урочной и внеурочной деятельности, а также занятий спортом и творчеством. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение», - отмечается в сообщении.