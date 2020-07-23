РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске в летних трудовых бригадах трудится более 200 школьников, с ними заключили трудовые договора, сообщил председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа Иван Литвяков.

«На базе учреждений по работе с молодежью 20 июля начали работать временные трудовые бригады для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В молодежном центре «Максимум» - 50 человек, «Ровеснике» - 41 человек, Дворце молодежи - 44 человека, «Векторе» - 66 человек. С ребятами заключили трудовые договоры на месяц до 19 августа. Все они получат зарплату 7929 рублей 65 копеек», - сказал Литвяков.

По его словам, изначально планировали создать 304 рабочих места, но в связи с новой коронавирусной инфекцией охват несовершеннолетних от запланированной цифры составил 201 человек, или чуть больше 60%.

Оплачивают труд комитет по делам молодежи и комитет образования администрации Подольска за счет средств бюджета округа, а также Подольский центр занятости населения за счет средств бюджета Московской области.

Ребята занимаются уборкой территории, красят стены заборов и внутренних помещений, помогают делать уборку при ремонте. Работают пять дней в неделю по несколько часов в зависимости от возраста. Необходимый инвентарь им выдают организаторы, они же следят за тем, чтобы соблюдалось законодательство.