РИАМО - 23 июл. Работы по рекультивации полигона «Аннино» в Рузском городском округе, благодаря которым было устранено негативное воздействие, позволили улучшить условия жизни более чем для 62 тысяч жителей Подмосковья, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Рекультивация полигона отходов проводилась по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, подчеркнул зампред.

«На первый взгляд, рекультивация полигона «Аннино» казалась не очень сложной задачей. Однако в ходе работ мы столкнулись с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, полигон вышел за границы землеотвода, и около 200 тысяч тонн мусора пришлось перемещать на тело полигона, практически заново формируя его геометрию», - сказал Куракин.

Он добавил, что проливные дожди, которые до этого прошли в регионе, не размыли тело полигона, и это стало еще одним доказательством хорошо проделанной работы.

Куракин также отметил, что пришлось решать вопросы с выкупом соседних с полигоном участков, переводом земель в нужную категорию. В итоге все условия для рекультивации полигона были выполнены.

«Самый главный результат: устранение негативного воздействия полигона «Аннино» позволило улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях», - подчеркнул Куракин.

Президент «МСУ-1» Илья Зюбин также отметил, что, несмотря на неблагоприятную погоду и аномальное количество осадков, проект рекультивации полигона велся с опережением графика.

Активная рекультивация на закрытом полигоне «Аннино» велась с 2019 года. В ходе работ изменили углы откосов, обустроили систему сбора и отведения фильтрата, пробурили десять скважин для обеспечения пассивной дегазации. Вокруг полигона построили подпорную стенку из габионов, а на теле полигона уложили геомембрану, которая препятствует выходу свалочного газа.

Активную фазу работ по рекультивации полигонов в рамках проекта «Чистая страна» начали в 2017 году. С этого года рекультивировали полигоны «Быково», «Дубна Левобережная», «Электросталь», «Каширский». Сейчас завершают последний этап рекультивации полигона «Кучино». В этом году планируют рекультивировать 12 полигонов, разработать проектную документацию по 13 объектам. Работы начали на семи полигонах. Полностью завершен полигон «Аннино», работы на полигонах «Кулаковский», «Долгопрудный», «Княжьи горы» и «Дубна Правобережная» закончат в 2020 году. Работы на полигонах «Слизнево», «Царево» и «Вальцово» - в 2021 году.