РИАМО - 23 июл. На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели, метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы, сообщил замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
«Вакцина, которую мы сделали, относится к векторным — это значит, что мы используем вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него», - сообщил Логунов в интервью изданию «Медуза».
При этом перед началом пандемии российские ученые уже три года разрабатывали похожую вакцину от ближневосточного респираторного синдрома MERS.
«Работа началась в феврале, а создание самой вакцины заняло две недели», - добавил Логунов.
Он отметил, что добровольцев было найти очень просто. На сегодняшний день вакцину ввели 76 добровольцам.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
23 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии