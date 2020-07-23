РИАМО - 23 июл. На создание вакцины от коронавируса у российских ученых ушло две недели, метод основан на работах по созданию вакцины против вируса Эболы, сообщил замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

«Вакцина, которую мы сделали, относится к векторным — это значит, что мы используем вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него», - сообщил Логунов в интервью изданию «Медуза».

При этом перед началом пандемии российские ученые уже три года разрабатывали похожую вакцину от ближневосточного респираторного синдрома MERS.

«Работа началась в феврале, а создание самой вакцины заняло две недели», - добавил Логунов.

Он отметил, что добровольцев было найти очень просто. На сегодняшний день вакцину ввели 76 добровольцам.

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23 ИЮЛЯ

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- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.