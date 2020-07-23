РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 июл. Свыше 1,5 тысячи детей смогут отдохнуть в летних лагерях на базе 25 школ подмосковного Красногорска нынешним летом, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина в четверг проинспектировала готовность детских лагерей на базе школ №№3 и 11, а также образовательного центра «Созвездие».

«В горокруге Красногорск будет одна летняя оздоровительная смена в пришкольных лагерях. Она будет проходить с 27 июля по 24 августа на базе 25 образовательных учреждений. Общий охват – 1550 ребятишек», – сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета подчеркнула, что в 2020 году летняя оздоровительная кампания проходит в особых, очень специфических условиях, связанных с ограничениями по причине распространения коронавирусной инфекции.

«Работать всем придется в новых условиях – с соблюдением всех ограничений, которые есть, с дополнительным оснащением школ тем, к чему мы не привыкли. Дезинфекторы на каждом шагу, термометрия на входе, маски, особенный режим организации всех мероприятий», – отметила Хаймурзина.

По ее словам, педагоги и вожатые прошли специальную подготовку по работе в условиях ограничений.

«Я уверена, что все пройдет нормально. Учреждения наши готовы. Дети на базе лагерей будут обеспечиваться трехразовым питанием», – добавила Хаймурзина.

Она отметила, что все лагеря в Красногорске имеют свою тематику: 75-летие Великой Победы, наука и техника и другие. Кроме того, два лагеря – на базе школы №3 и «Созвездия» – ориентированы на детей с особыми образовательными потребностями.