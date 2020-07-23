РИАМО - 23 июл. Открылась регистрация на массовый полумарафон «ЗаRUNск», который пройдет на территории подмосковного Зарайска 22 августа, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В прошлом году в Зарайске участниками забега стали 1500 человек. Мероприятие является одним из пяти событий серии забегов «Живу спортом». С учетом прошедшего периода самоизоляции, у жителей региона появилось особое отношение к спортивным мероприятиям», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Регистрация для участия в забеге открылась официально на портале живуспортом.рф. Участникам события дается на выбор три дистанции – 5, 10 или 21,1 километра.

Дистанция полумарафона будет проходить неподалеку от главных достопримечательностей Зарайска: водонапорной башни и ансамбля старинных храмов.