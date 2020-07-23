РИАМО - 23 июл. На территории Подмосковья и Москвы на 24 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области и столице предупреждение из-за грозы будет действовать с 09:00 до 21:00 24 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ивановской области, следующий, «оранжевый», уровень будет действовать 24 июля в Тамбовской и Воронежской областях. В остальных областях Центрального федерального округа оповещение о погоде не требуется.

В Московском регионе 24 июля ожидается облачная с прояснениями погода, прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет дуть западного, юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура днем будет в пределах плюс 18-20 градусов.