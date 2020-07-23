РИАМО - 23 июл. В ближайшие дни в Подмосковье и Москве температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы, тепло вернется только 26 июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В пятницу, 24 июля, переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, плюс 10-12, по области - плюс 8-13 градусов. Днем местами кратковременный дождь, плюс 18-20, по области – плюс 17-22», - говорится в сообщении.

25 июля прогнозируется переменная облачность, также в регионе не ожидается существенных осадков. Ночью в городе будет плюс 10-12, в Подмосковье – плюс 8-13 градусов, днем в Москве – плюс 19-21, по области – плюс 17-22 градуса.

Теплая погода вернется в регион 26 июля. Ночью будет без осадков, в городе – плюс 13-15, в Подмосковье - плюс 12-17 градусов. Днем при переменной облачности местами будут идти небольшие дожди. Воздух прогреется до плюс 23-25 градусов в столице, по области – до плюс 20.