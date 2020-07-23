РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В городском округе Подольск выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 814 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«В Подольске за сутки выявили четыре новых случая коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 814 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 075 человек. Выздоровели и выписались 44 411 пациентов.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.