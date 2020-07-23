РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Готовность городских очистных сооружений в Подольске составляет 78%, завершены работы на блоке доочистки производительностью 150 тысяч кубометров в сутки, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в городском округе Подольск идет высокими темпами. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антона Велиховского, она завершится раньше срока – уже в 2020 году. По контракту завершение строительства было запланировано на 2021 год.

«На сегодняшний день реализация проекта составляет 78%. На объекте уже закончили работы на блоке доочистки производительностью 150 тысяч кубометров в сутки: полностью обвязали и смонтировали технологическое оборудование, системы автоматизации и диспетчеризации. В завершающей стадии строительство блока биологической очистки производительностью 50 тысяч кубометров в сутки», – говорится в сообщении.

Общая готовность железобетонных конструкций, в том числе блока «аэротенки – вторичные отстойники», составляет 95%. Закончили монтаж переходных мостиков и распределительных лотков, начали монтаж металлического ограждения по периметру мостиков и перекрытий лотков. Движутся к концу работы по гидроизоляции внутренних поверхностей, выполнено 80% от объема работ. Готовые конструкции передают под монтаж технологических систем и оборудования.

Начали монтаж аэрационных систем, технологического оборудования – в первой и второй аэробных зонах первого аэротенка устанавили кассеты с загрузкой «Водоросль». В наличии комплектующие изделия для монтажа технологического оборудования – мешалок, образователей потока, погружных насосных агрегатов. Получено оборудование для сбора илового осадка вторичных отстойников.

Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в Подольске выполняется согласно федеральному проекту «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология».

Производительность блока биологической очистки очистных сооружений после реконструкции объекта составит 150 тысяч кубометров в сутки. Общий охват населения – 329 тысяч человек.