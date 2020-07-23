РИАМО - 23 июл. Сотрудников Московской городской думы могут перевести на удаленную работу, это решение может коснуться помощников депутатов, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В первую очередь, это может касаться помощников депутатов, которые работают в избирательных округах. Также есть помощники депутатов, которые занимаются работой именно в социальных сетях, в том числе приемом населения, ответами на вопросы, освещением деятельности депутата - для этого не обязательно сидеть в кабинете в Мосгордуме, это можно делать из любого места в городе, из любого парка», - сказал Шапошников в ходе конференции, посвященной подведению итогов работы в весенней период.

По его словам, в период пандемии в столичном аппарате на рабочих местах присутствовали 15% сотрудников, а остальные 85% работали удаленно. На данный момент на рабочих местах находится чуть меньше половины работников, но это никак не влияет на качество работы Мосгордумы.