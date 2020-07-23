РИАМО – 23 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин следил за отчетом правительства и дал ему положительную оценку, сообщает Газета.Ru.

«Безусловно, президент находится в постоянном контакте с председателем правительства. Он получал информацию о том, как проходил отчет правительства перед парламентом», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, глава российского государства остался доволен работой правительства на данном этапе. Между тем, на повестке стоит много задач, связанных с национальными планами.

Накануне глава российского камина Михаил Мишустин представил отчет о результатах работы правительства. Это его первый отчет на данной должности.