РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. Еще 11 новых случаев коронавирусной инфекции выявили на территории Мытищ за минувшие сутки, всего в округе 2 051 подтвержденный случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 145 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 075 человек. Выздоровели и выписались 44 411 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 051 случай коронавируса», - говорится в сообщении.

22 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 040.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.