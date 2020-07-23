РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Полицейские Люберец изъяли из незаконного оборота более 60 граммов метилэфедрона, по подозрению в сбыте наркотина задержали мигранта, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудниками МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесном массиве, расположенном возле деревни Лукьяновка Люберец, по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержан 22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

«В ходе личного досмотра у задержанного обнаружены и изъяты 30 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общим весом более 60 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Люберецким городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.