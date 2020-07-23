РИАМО – 23 июл. Социальная сеть «Одноклассники» представила «Журнал действий» для администраторов групп, с помощью которого можно посмотреть все действия модераторов в группе, начиная от работы с контентом, заканчивая изменениями настроек, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«Это обновление будет полезно для всех групп и страниц, которые модерируют несколько человек, так как позволит отслеживать все шаги каждого из руководителей группы в хронологическом порядке», - говорится в сообщении.

В «Журнале действий» вся история изменений разбита на несколько категорий: управление администрацией (изменение списка модераторов), работа с пользователями (добавление участников в черный список), работа с темами (удаление публикаций).

Также - работа с контентом (удаление фото, видео, альбомов), изменение информации (редактирование названия, категории, описания группы) и изменение настроек (редактирование приватности, ограничения по возрасту, изменение настроек управления группы и доступ к разделам).

Журнал уже доступен как в веб-версии «Одноклассников», так и в приложениях на iOS и Android. Перейти к нему можно через меню «Настройки» группы в ОК.

«Журнал действий» отображается только в интерфейсе администраторов и супермодераторов — они видят действия друг друга и действия всех других модераторов и редакторов в группе.

«ОК» предоставляют все более широкий набор инструментов для общения с подписчиками и клиентами. В частности, недавно соцсеть запустила сообщения для модераторов групп в мобильных приложениях, ранее — возможность проводить групповые конференции до 100 собеседников, в том числе без регистрации в соцсети с помощью ссылки-приглашения, а также демонстрировать экран, транслировать и записывать звонки.