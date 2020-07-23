РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июл. За минувшие сутки в подмосковном Дзержинском выявили три новых случая коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 574 случая заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

Еще 145 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В городском округе Дзержинский выявили за минувшие сутки три новых случая Covid-19. Теперь там 574 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки не выявили новых пациентов с Covid-19, всего там 331 заболевший. В городском округе Люберцы за сутки - двое заразившихся. Всего там 2 097 заболевших.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 075 человек. Выздоровели и выписались 44 411 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.