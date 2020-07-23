Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль
10 вопросов | Пройден 22 раза
Пройди викторину и узнай, как почувствовать себя за границей, не покидая Подмосковья
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (1/0)
1. Эту подмосковную церковь, построенную в стиле голицынского барокко, часто называют кусочком Италии. Где она находится?
1) Недалеко от Подольска
2) Под Серпуховом
3) В Коломне
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (2/0)
2. Вряд ли эту пирамиду можно перепутать с египетской, но зато посмотреть на нее получится даже при закрытых границах. Кстати, рядом с каким шоссе она стоит?
1) Горьковским
2) Ярославским
3) Новорижским
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (3/0)
3. Церковь Владимирской иконы Божией Матери, построенная в неоготическом стиле и совсем непохожая на другие русские храмы, находится в одной из подмосковных усадеб. В какой?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
1) Архангельское
2) Середниково
3) Быково
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (4/0)
4. Этот гигантский абзетцер словно сбежал из немецкого музея Феррополис, где его собратья доживают свой век, радуя поклонников дизельпанка. В каком городском округе Московской области находится экскаватор высотой с пятиэтажный дом?
1) Щелково
2) Воскресенск
3) Зарайск
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (5/0)
5. Piligrim Porto – тематический парк в стиле европейского городка XVIII века с таверной, эшафотом и фрегатом «Испаньола». Находится он на территории усадьбы, связанной с именем одного из русских писателей. Какого именно?
Фото Тамара Ивахненко © РИА Новости
1) Михаила Лермонтова (Середниково)
2) Антона Чехова (Мелихово)
3) Александра Блока (Шахматово)
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (6/0)
6. Подмосковным Версалем называют усадьбу...
1) Вороново
2) Архангельское
3) Знаменское-Губайлово
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (7/0)
7. А окрестности какого города носят звание «Подмосковная Швейцария»?
Фото В. Киселев © РИА Новости
1) Звенигород
2) Луховицы
3) Павловский Посад
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (8/0)
8. В Новой Зеландии есть деревня Хоббитон, построенная специально для съемок фильма «Властелин колец». Домики хоббитов можно найти и в Подмосковье. Причем здесь получится не только посмотреть на причудливые строения, но и пожить в них. Вам только нужно угадать направление от Москвы, в котором расположен экоотель.
Фото Александр Манзюк © РИАМО
1) Восток
2) Запад
3) Юг
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (9/0)
9. Новоиерусалимский монастырь по задумке основавшего его патриарха Никона должен был стать копией святых мест в Палестине. Протекавшую под его стенами реку даже переименовали в Иордан. Как она называется сейчас?
Фото Владимир Астапкович © РИА Новости
1) Москва
2) Истра
3) Клязьма
Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (10/0)
10. В Московской области есть островок азиатской культуры – покататься на верблюде или оленьей упряжке и попробовать блюда монгольской кухни можно в этнопарке «Кочевник». Знаете, где он находится?
Фото Семен Семенов, Сергиево-Посадское ИА © Фото
1) Под Орехово-Зуевым
2) Около Наро-Фоминска
3) Недалеко от Сергиева Посада
Загрантурист
Похоже, вам больше знакомы пейзажи Италии и Франции, чем интересные места Московской области. Не отчаивайтесь – этим летом у вас есть все шансы освоить окрестности региона, ведь выбраться за границу пока довольно проблематично.
Исследователь
Вы кое-что знаете о самых необычных местах Московской области – возможно, в некоторых бывали, о каких-то слышали. Но освоены еще явно не все интересные объекты, так что вперед – они вас ждут!
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии