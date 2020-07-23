Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль 10 вопросов | Пройден 22 раза Пройди викторину и узнай, как почувствовать себя за границей, не покидая Подмосковья Начать тест

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (1/0) 1. Эту подмосковную церковь, построенную в стиле голицынского барокко, часто называют кусочком Италии. Где она находится? Фото © РИАМО 1) Недалеко от Подольска 2) Под Серпуховом 3) В Коломне

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (2/0) 2. Вряд ли эту пирамиду можно перепутать с египетской, но зато посмотреть на нее получится даже при закрытых границах. Кстати, рядом с каким шоссе она стоит? Фото © РИАМО 1) Горьковским 2) Ярославским 3) Новорижским

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (3/0) 3. Церковь Владимирской иконы Божией Матери, построенная в неоготическом стиле и совсем непохожая на другие русские храмы, находится в одной из подмосковных усадеб. В какой? Фото Александр Кожохин © РИАМО 1) Архангельское 2) Середниково 3) Быково

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (4/0) 4. Этот гигантский абзетцер словно сбежал из немецкого музея Феррополис, где его собратья доживают свой век, радуя поклонников дизельпанка. В каком городском округе Московской области находится экскаватор высотой с пятиэтажный дом? Фото © РИАМО 1) Щелково 2) Воскресенск 3) Зарайск

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (5/0) 5. Piligrim Porto – тематический парк в стиле европейского городка XVIII века с таверной, эшафотом и фрегатом «Испаньола». Находится он на территории усадьбы, связанной с именем одного из русских писателей. Какого именно? Фото Тамара Ивахненко © РИА Новости 1) Михаила Лермонтова (Середниково) 2) Антона Чехова (Мелихово) 3) Александра Блока (Шахматово)

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (6/0) 6. Подмосковным Версалем называют усадьбу... Фото © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области 1) Вороново 2) Архангельское 3) Знаменское-Губайлово

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (7/0) 7. А окрестности какого города носят звание «Подмосковная Швейцария»? Фото В. Киселев © РИА Новости 1) Звенигород 2) Луховицы 3) Павловский Посад

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (8/0) 8. В Новой Зеландии есть деревня Хоббитон, построенная специально для съемок фильма «Властелин колец». Домики хоббитов можно найти и в Подмосковье. Причем здесь получится не только посмотреть на причудливые строения, но и пожить в них. Вам только нужно угадать направление от Москвы, в котором расположен экоотель. Фото Александр Манзюк © РИАМО 1) Восток 2) Запад 3) Юг

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (9/0) 9. Новоиерусалимский монастырь по задумке основавшего его патриарха Никона должен был стать копией святых мест в Палестине. Протекавшую под его стенами реку даже переименовали в Иордан. Как она называется сейчас? Фото Владимир Астапкович © РИА Новости 1) Москва 2) Истра 3) Клязьма

Швейцария или Звенигород: угадай, где расположены подмосковные Альпы и Версаль (10/0) 10. В Московской области есть островок азиатской культуры – покататься на верблюде или оленьей упряжке и попробовать блюда монгольской кухни можно в этнопарке «Кочевник». Знаете, где он находится? Фото Семен Семенов, Сергиево-Посадское ИА © Фото 1) Под Орехово-Зуевым 2) Около Наро-Фоминска 3) Недалеко от Сергиева Посада

Загрантурист Похоже, вам больше знакомы пейзажи Италии и Франции, чем интересные места Московской области. Не отчаивайтесь – этим летом у вас есть все шансы освоить окрестности региона, ведь выбраться за границу пока довольно проблематично. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Исследователь Вы кое-что знаете о самых необычных местах Московской области – возможно, в некоторых бывали, о каких-то слышали. Но освоены еще явно не все интересные объекты, так что вперед – они вас ждут! Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Постоянный читатель РИАМО Вы очень хорошо знаете Московскую область. Гордимся вами, дорогой единомышленник! Фото gifer.com © Поделиться результатом

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