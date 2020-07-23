РИАМО - 23 июл. На внеочередном заседании Московской городской думы, которое прошло 22 июля, было озвучено рекордное количество депутатских запросов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«На внеочередном заседании Мосгордумы было озвучено 34 или 33 депутатских запроса. Мне кажется, что это рекордное количество за все 26 лет работы Мосгордумы. Мы поставили очередной рекорд», - сказал Шапошников.

Он отметил, что за период весенней сессии в городском парламенте было проведено десять заседаний, а депутатами было принято 65 постановлений и 15 городских законов.

Председатель столичного парламента подчеркнул, что Мосгордума в период весенней сессии выполнила весь запланированный объем законотворческой работы.