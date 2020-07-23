РИАМО - 23 июл. На внеочередном заседании Московской городской думы, которое прошло 22 июля, было озвучено рекордное количество депутатских запросов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Он отметил, что за период весенней сессии в городском парламенте было проведено десять заседаний, а депутатами было принято 65 постановлений и 15 городских законов.
Председатель столичного парламента подчеркнул, что Мосгордума в период весенней сессии выполнила весь запланированный объем законотворческой работы.
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