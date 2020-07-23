РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июл. В Щелковском центре материнства и детства на свет появилась двойня, малыши стали седьмым и восьмым детьми в семье, а среди старших шестерых есть еще одни двойняшки, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Мальчики родились здоровыми.

«По статистике, вероятность появления двойни – примерно один случай на сто родов. Тройня случается примерно один раз на тысячу родов. А случай, когда в одной семье появляются две двойни, зачатые естественным путем, – редкое явление», – сказал главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Все восемь детей – на грудном вскармливании. Врачи подтверждают, что это полезно не только для детей, но и для кормящей женщины.

Вынашивание и рождение двойни сопряжено с определенными рисками. Даже у полностью здоровых женщин многоплодная беременность может иметь осложненное течение. Поэтому женщины, ожидающие появления на свет нескольких малышей, составляют группу высокого риска в отношении развития материнских и перинатальных осложнений. Для наблюдения и родоразрешения данная категория пациенток часто обращается в перинатальный центр.