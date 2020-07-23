РИАМО - 23 июл. Московская городская дума в период весенней сессии выполнила весь запланированный объем законотворческой работы, для этого 22 июля было объявлено дополнительное заседание, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Весенняя сессия в Мосгордуме завершилась 22 июля. Столичный парламент возьмет перерыв в работе с 27 июля по 13 сентября.

«Весь запланированный объем законотворческой работы Московской городской думы мы выполнили», - сказал Шапошников.

Он отметил, что для этого 22 июля было объявлено дополнительное внеочередное заседание.