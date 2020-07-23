РИАМО - 23 июл. В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до 63,5 миллиона долларов, тогда как в 2018 году он составлял 87 миллионов долларов, это связано с закрытием больших видеобалансеров, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о базах, в которых размещают фильмы и сериалы, и где можно использовать код для размещения видео на другом сайте.

«Основными бенефициарами и одновременно драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы», — говорится в материале.

Собственники онлайн-казино работают на территории Украины, но используют российские банки и платежные системы. Кроме того, пиратские группы также используют серверные мощности, принадлежащие российским компаниям.