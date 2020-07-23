РИАМО - 23 июл. На федеральной автомобильной дороге М-2 «Крым» в Подмосковье в четверг произошло массовое ДТП, в результате аварии травмы получил один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дорожная авария случилась примерно в 08:35 на 55-м километре трассы М-2 «Крым» в Чеховском городском округе. В результате столкновения трех легковых машин и автобуса повреждения получил один человек.

«По данному факту проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются», – говорится в сообщении.