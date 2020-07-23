РИАМО - 23 июл. Москва заняла первое место среди субъектов РФ по числу зараженных педикулезом за 2019 год, показатель зараженности на 100 тысяч человек среди всех возрастов в столице составляет 1008,26, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов человек во всем мире. Это заболевание является самым распространенным и не зависит от уровня экономического развития страны.

«Динамика заболеваемости педикулезом в России за последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению. Показатель зараженности педикулезом на 100 тысяч человек среди всех возрастных групп снижается с 2011 года», — отмечается в сообщении.

Между тем, в прошлом году в России зарегистрировали почти 194 тысячи случаев педикулеза. Меньше половины случаев заражения выявили у детей до 14 лет.

Самыми зараженными педикулезом регионами страны являются Томская, Архангельская, Магаданская, Астраханская, Сахалинская, Вологодская области, Республики Крым и Карелия.

По-прежнему серьезную проблему в распространении педикулеза представляют люди без определенного места жительства.

Педикулез — крайне заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей — мелких кровососущих насекомых. Вопреки распространенному мнению, что педикулез — болезнь социально неблагополучных слоев населения, данное заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого человека.