РИАМО - 23 июл. Свыше 9,6 тысячи обращений поступило в Московскую городскую думу за время весенней сессии, больше половины обращений граждан поступило по вопросам законности, правопорядка, градостроительства, благоустройства и ЖКХ, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Проведено 134 депутатских приема населения, принято 705 человек. Гражданам направлено 10 410 ответов. Более половины обращений граждан посвящены вопросам законности и правопорядка, градостроительства, благоустройства и ЖКХ, жилищным и транспортным вопросам», - сказал Шапошников в ходе подведения итогов весенней сессии Московской городской думы.

Также Дума провела 10 заседаний. Депутатами было принято 65 постановлений и 15 городских законов.

22 июля прошло заключительное перед летним перерывом заседание Мосгордумы в весеннюю сессию. Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу столичного парламента.