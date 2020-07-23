РИАМО - 23 июл. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что раньше ей приходилась зарабатывать деньги тяжелым трудом, сообщает Федеральное агентство новостей.

В своем профиле в Instagram певица опубликовала короткое видео, на котором предстала перед поклонниками в образе горничной, а также в вечернем платье.

«Две Оли. Одна сейчас, вторая из прошлого. И обе реальные», — отметила Бузова.

Она добавила, что когда-то действительно вставала в шесть утра и зарабатывала мытьем полов и подметанием улиц.

«Для достижения своих целей часто надо попахать. Что я делаю и по сей день. Верьте в себя! Нет ничего невозможного!» - заключила певица.