РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июл. На данный момент работы завершены на 26 участках региональных и муниципальных трасс, что составляет 73% от плана, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«При ремонте грунтовых дорог производится отсыпка щебнем, на следующий год на данных участках планируется уложить асфальтовое покрытие», - говорится в сообщении.

На данный момент выполнены работы по следующим адресам: Фряновское шоссе, порядка 1,4 километра от кругового ММК в сторону Огуднева, а также порядка 2,3 километра от поворота на Щелково до улицы Московская, участок дороги Фряново-Булаково, улицы Фабричная, Институтская, Новопоселковая, Дачная, Любимая, Маяковского, Западная, Правобережная, Железнодорожная,

Также отремонтировали участок 2-й железнодорожного проезда, съезд на улицу Рабочая, дороги в поселке Литвиново между домами №1 и №12, 5-ый Западный проезд, дорогу к СНТ Газовик, участок улицы Льва Толстого и Матросова в поселке Загорянский, Кооперативная в деревне Мишнево, Сиреневая и Березовая в деревне Моносеево, Полевая в деревне Богослово, Кожинский проезд и автомобильную дорогу в деревне Вторая Алексеевка.

В данный момент работы ведутся еще на 14 дорогах, всего в этом году планируется отремонтировать 56 участков различных дорог общей протяженностью порядка 52 километра.