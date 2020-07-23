РИАМО - 23 июл. За последние сутки в Подмосковье выявили 145 новых случаев заражения Covid-19, в то же время в 28 округах региона не выявили ни одного случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дмитрове, Долгопрудном, Егорьевске, Зарайске, Звездном городке, Клину, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Раменском, Рошале, Сергиевом Посаде, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке, Чехове, Шаховской, Электрогорске.

По одному случаю заражения коронавирусом за сутки выявлено в Воскресенске, Домодедове, Жуковском, Кашире, Краснознаменске, Лобне, Лыткарине, Озерах, Пушкинском округе и Шатуре.

В Химках за сутки выявили 16 заболевших, в Мытищах – 11 заразившихся, в Богородском городском округе — 10 случаев коронавируса, в Истре и Красногорске - по девять случаев.

В общей сложности на сегодняшний день в Подмосковье выявлено 62 318 случаев заражения Covid-19. Умерли 1 075 человек. Выздоровели 44 411 человек.

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23 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.