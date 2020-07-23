РИАМО - 23 июл. Автомобилистам с инвалидностью в Московской области для получения специальных разрешений для бесплатной парковки с июля нужно внести данные о своей машине в федеральный реестр инвалидов, сделать это можно в региональных офисах МФЦ или через единый портал госуслуг, сообщается на сайте министерства госуправления, ИТ и связи региона.

1 июля этого года в силу вступил Федеральный закон №184-ФЗ, который регламентирует размещение сведений о транспортном средстве, которым управляет человек с ограниченными возможностями здоровья, в федеральном реестре инвалидов. Таким образом, любой автомобилист-инвалид в стране имеет возможность внести данные авто, на котором он передвигается, в федеральный реестр и парковаться на спецместах.

«Жители Подмосковья будут получать такую услугу в 126 региональных офисах МФЦ. Внесение данных займет 15 минут. Если заявитель обращается лично, то необходимо иметь собой только паспорт. Если в МФЦ обращается законный представитель, то нужно еще предъявить документ, подтверждающий его полномочия», — говорится в сообщении.

За одним человеком одновременно можно закрепить в реестре только одну машину. Если будет необходимость, то данные можно изменить — для этого нужно будет подать новое заявление.

Кроме того, на автомобиле должен быть установлен знак «Инвалид», но получать индивидуальный знак в бюро медико-социальной экспертизы больше не нужно. Его можно купить, например, на АЗС.

Для жителей Подмосковья, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля текущего года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года. До этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. Но с 1 января 2021 года проверять право на бесплатную парковку будут только на основании сведений федерального реестра инвалидов.