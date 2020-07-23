РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В подмосковных Люберцах следователи начали проверку по факту травмирования женщины строительным мусором, сброшенным с 12 этажа строящегося дома, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 14 июля 2020 года в Люберцах на 38-летнюю женщину, выходившую из подъезда строящегося дома, с 12 этажа здания упал мешок со строительным мусором. Женщина получила множественные травмы, переломы, в том числе повреждение позвоночника. Ее экстренно госпитализировали.

«По материалам, поступившим из органов полиции в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области, по факту травмирования женщины организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, в том числе получение объяснения от рабочего, сбросившего мусор, а также истребование документации строительной компании по техники безопасности при проведении строительных работ», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.