РИАМО - 23 июл. С начала 2020 года в рамках программы реновации жилищного фонда в столице более 5,5 тысячи горожан уже переехали в современные новостройки, еще 1,6 тысячи начали переезд, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего с момента начала реализации программы начато переселение порядка 24 тысяч человек, из которых практически 80% уже стали законными правообладателями новых квартир», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что жилье по программе сдается «под ключ» с улучшенной отделкой. Дома строят современные, в большинстве случаев, они выполнены по индивидуальным проектам.

«55 современных жилых зданий, пять из которых были переданы под заселение московскими строителями в текущем году, уже заселяются», - отметил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в городе в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включены 453 «стартовых» площадки.

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