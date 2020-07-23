РИАМО - 23 июл. С начала 2020 года в рамках программы реновации жилищного фонда в столице более 5,5 тысячи горожан уже переехали в современные новостройки, еще 1,6 тысячи начали переезд, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что жилье по программе сдается «под ключ» с улучшенной отделкой. Дома строят современные, в большинстве случаев, они выполнены по индивидуальным проектам.
«55 современных жилых зданий, пять из которых были переданы под заселение московскими строителями в текущем году, уже заселяются», - отметил Левкин.
Программа реновации жилищного фонда утверждена в городе в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включены 453 «стартовых» площадки.
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