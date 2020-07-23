РИАМО - 23 июл. Система пассивной газации, установленная на территории полигона «Аннино» в Рузском городском округе не наносит ущерб окружающей среде, сообщил член научно-технического совета при министерстве экологии и природопользования Московской области Илья Островкин.

«Выбросы метана, которые происходят из труб системы пассивной газации очень малы. Это позволяет избежать нанесения ущерба окружающей среде», — подчеркнул Островкин.

Он добавил, что всего на полигоне установлено десять труб, которые вкопаны в землю на глубину от 10 до 15 метров.

Мусорный полигон «Аннино» был построен в середине 80-х годов и был закрыт в декабре 2016 года. Полигон расположен на площади в 5 гектаров.

Рекультивация данного полигона ТБО позволит улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях.