РИАМО – 23 июл. Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов отправил письмо председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной с предложением запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков, сообщает RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — говорится в письме.

По словам автора инициативы, сейчас фиксируют много случаев, когда аферисты, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а затем мошенники обналичивают эти деньги.

Он также уточнил, что у злоумышленников есть разные способы получения доступа к мобильным приложениям граждан.