РИАМО - 23 июл. На газопроводе в районе Алтуфьевского шоссе в столице проводятся плановые работы по замене оборудования, они полностью безопасны, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгаза».

Ранее в соцсетях появилась информация, что на Алтуфьевском шоссе прорвало газовую трубу во время ремонта дороги.

«На Алтуфьевском шоссе в районе дома №46 ведутся плановые работы по замене запорного устройства. В данный момент производится технологический сброс», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные работы безопасны и могут сопровождаться характерным звуком.