РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В Центральном парке подмосковных Люберец прошла массовая детская тренировка в рамках Международного дня бокса, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«В Центральном парке Люберец члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» организовали и провели тренировку при участии профессиональных спортсменов в рамках проекта «Детский спорт». В тренировке приняли участие около 30 человек, в том числе боксеры Комплексной спортивной школы олимпийского резерва, клуба «СССР» и многих других. Тренировались и представители местного отделения партии», - говорится в сообщении.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму, член местного политсовета Владимир Сурков поприветствовал профессионалов и любителей данного вида спорта и поздравил с праздником.

«Международный день бокса мы провели ударной тренировкой и показали, что в Люберцах бокс живет и развивается на высоком уровне. Ребята, которые тренируются в наших боксерских клубах, входят в состав сборной команды России. Есть боксеры, которые будут участвовать в Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года», - добавил Сурков.

Директор МУ «Комплексная спортивная школа», депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Коровкин отметил, что на территории городского округа партия большое внимание уделяет популяризации спорта и пропаганде активного образа жизни.

«Спорт постепенно возвращается в нашу жизнь. Так, на этой неделе местное отделение партии проводит третье спортивное мероприятие. Мы видим, насколько этого не хватало всем любителям спорта», - пояснил Коровкин.

Бокс в Люберцах является одним из самых востребованных у жителей. Среди люберецких боксеров есть мастера спорта международного класса. С полным перечнем секций и клубов можно ознакомиться на портале городского округа «Люберецкие звезды» в разделе «Бокс».

С 2018 года традиционно 22 июля боксерское сообщество по всему миру отмечает Международный день бокса.