РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В Центральном парке подмосковных Люберец прошла массовая детская тренировка в рамках Международного дня бокса, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».
«В Центральном парке Люберец члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» организовали и провели тренировку при участии профессиональных спортсменов в рамках проекта «Детский спорт». В тренировке приняли участие около 30 человек, в том числе боксеры Комплексной спортивной школы олимпийского резерва, клуба «СССР» и многих других. Тренировались и представители местного отделения партии», - говорится в сообщении.
Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму, член местного политсовета Владимир Сурков поприветствовал профессионалов и любителей данного вида спорта и поздравил с праздником.
Директор МУ «Комплексная спортивная школа», депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Коровкин отметил, что на территории городского округа партия большое внимание уделяет популяризации спорта и пропаганде активного образа жизни.
«Спорт постепенно возвращается в нашу жизнь. Так, на этой неделе местное отделение партии проводит третье спортивное мероприятие. Мы видим, насколько этого не хватало всем любителям спорта», - пояснил Коровкин.
Бокс в Люберцах является одним из самых востребованных у жителей. Среди люберецких боксеров есть мастера спорта международного класса. С полным перечнем секций и клубов можно ознакомиться на портале городского округа «Люберецкие звезды» в разделе «Бокс».
С 2018 года традиционно 22 июля боксерское сообщество по всему миру отмечает Международный день бокса.
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