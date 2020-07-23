РИАМО - 23 июл. Три человека с коронавирусом скончались за сутки в Московской области, за все время умерли 1075 человек, заразившихся Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

За сутки в Подмосковье выявили 145 случаев коронавируса, за весь период в регионе выявили 62 318 случаев заражения.

Обстановка с коронавирусом в Московской области стабилизировалась. Власти снимают ранее введенные ограничения. Так, в полном объеме возобновлена работа предприятий общепита.

В общественных местах стоит по-прежнему носить защитные маски.

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23 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.