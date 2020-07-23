РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июл. В подмосковных Мытищах 80% материалов и оборудования, использованных при строительстве второго корпуса гимназии №16 на Новомытищинском проспекте, российского производства, сообщила заместитель главы администрации горокруга Татьяна Кольцова.

В городском округе Мытищи проконтролировали строительство второго корпуса гимназии №16 на Новомытищинском проспекте.

«Начало учебного года не за горами, надо наращивать темпы работ – естественно, не в ущерб качеству. Сейчас дошла очередь до разноцветных объемных 3D кассет, которые придадут фасаду индивидуальность. Изготовлены они у нас в Подмосковье», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что 80% использованных при строительстве школы материалов и оборудования российского производства, причем большая часть изготовлена в Московской области.

По ее словам, все сделанное за две недели с момента прошлого выездного совещания строительного дня выполнено на достойном уровне. Смонтирована часть оборудования в гардеробных и в пищеблоке. Постепенно обретает завершенный вид входная группа, входит в завершающую стадию работа по монтажу вентилируемых фасадов.

«Заметно продвинулись подрядчики в благоустройстве пришкольной территории. Это масштабная работа: суммарная площадь спортивных и детских площадок составляет более 2 тысяч квадратных метров. На всей этой площади уже сделано бетонное основание, на которое потом положат травмобезопасное резиновое покрытие», - отметила Кольцова.

Она добавила, что смонтировано ограждение универсальной спортивной площадки, на детской площадке появилось оборудование для автогородка – смотрится очень современно. Выполнены пандусы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с нижней подсветкой, это сделано для обеспечения безопасности, но и с эстетической точки зрения будет неплохо.

«Сейчас на стройплощадке работают 232 человека, на данном этапе этого количества вполне достаточно, чтобы, образно выражаясь, не толкаться и не мешать друг другу работать. В случае необходимости количество рабочих будет увеличено. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы в рамках проекта благоустроить сквер между школой и храмом для жителей микрорайона», - отметила Кольцова.