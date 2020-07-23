РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июл. В Домодедове за сутки выявили один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировано 1889 случаев инфицирования, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 145 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 075 человек. Выздоровели и выписались 44 411 человек. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1889 (+1)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

23 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 848 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 145 случев заражения. В Москве - 608 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4364 человек.